RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en durazno

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años en Durazno

"Presumimos que (los atacantes) conocían a la víctima y fueron con un objetivo claro", dijo el subjefe de Policía de Durazno.

Alexis Duarte, subjefe de Policía de Durazno.

homicidio-policia-cientifica-policias-noche-escena

Un hombre de 33 años fue asesinado, pasada la última medianoche, en la ciudad de Durazno. Recibió un balazo en el pecho y, si bien fue trasladado a un centro médico, murió.

Tenía antecedentes penales en Montevideo y San José, informó a Subrayado el subjefe de la policía local, Alexis Duarte.

"En principio no se lo vincula a ningún grupo criminal de Durazno. (Los agresores) buscaban algo en la escena, revolvieron, presumimos que conocían a la víctima y fueron con un objetivo claro", expresó.

Dos accidentes en Durazno y Rocha. Foto: Policía Caminera.
Seguí leyendo

Cuatro lesionados, entre ellos dos niños, tras dos accidentes con caballos en Durazno y Rocha

La Policía Científica trabajó en el lugar del crimen para relevar indicios que aporten a la investigación fiscal. Al momento no hay detenidos por el homicidio.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
PLANIFICÓ FUGARSE

Hallan en Salto el auto de Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra, y el crimen del remisero
CERRITO DE LA VICTORIA

Adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10

Te puede interesar

Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
ARGENTINA

Pablo Laurta se negó a declarar sobre el homicidio del remisero Martín Palacios; será trasladado a Córdoba
En vivo: senadores debaten y votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados video
SIGA El DEBATE EN VIVO

En vivo: senadores debaten y votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados
Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años en Durazno video
homicidio en durazno

Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años en Durazno

Dejá tu comentario