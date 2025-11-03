RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Mataron a un adolescente de 17 años en el barrio Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes

En la escena del hecho, la Policía no encontró ni casquillos ni otros indicios. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios y Fiscalía.

policia-noche-patrullero-tiroteo-escena-homicidio-policial-barrio-nueva-españa-nuevo

Sobre las ocho de la noche de este domingo, un adolescente de 17 años fue atacado a balazos en San Martín y Avenida Burgues, en el barrio Reducto.

El menor fue trasladado por particulares al Hospital Policial, donde ingresó con un disparo en el costado derecho del pecho, sin orificio de salida de la bala, otro disparo en el brazo y un tercero en el muslo derecho.

Cuando la Policía acudió a la escena del hecho, no encontró casquillos de bala ni otros indicios.

Foto: Subrayado. Prado, Montevideo.
Seguí leyendo

Quedó libre el sospechoso de violar a una adolescente en el Prado; tiene prohibición de acercamiento mientras esperan pericias

Este lunes, a las seis de la mañana el adolescente murió, por lo que el caso lo investiga ahora el Departamento de Homicidios de la Policía junto a la Fiscalía.

Temas de la nota

