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MALVÍN NORTE

Condenado un adolescente de 17 años por atropellar en auto a un policía al evadir un operativo en Boix y Merino

Se le impuso 15 meses de medidas socioeducativas mixtas: privación de libertad por el término de 12 meses en dependencias del INISA y los 3 meses restantes bajo libertad asistida.

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Un adolescente de 17 años fue condenado a 12 meses de internación en el Inisa y 3 meses de libertad asistida por rapiñar a un motociclista y atropellar con un auto a un policía al evadir un operativo de control en la zona de Boix y Merino en Malvín Norte.

El menor estaba requerido por estos hechos y el miércoles se presentó ante la Fiscalía de Adolescentes. Fue sometido a la Justicia y se le imputó un delito de rapiña especialmente agravado por la pluriparticipación, dos delitos de hurto especialmente agravados por la pluriparticipación, uno de ellos en grado de tentativa y un delito de atentado agravado por cometerse sobre funcionario policial.

Se le impuso 15 meses de medidas socioeducativas mixtas: privación de libertad por el término de 12 meses en dependencias del INISA y los 3 meses restantes bajo libertad asistida.

El adolescente fue imputado e internado en el Inisa por reiterados delitos de abuso sexual a menores de edad y violencia privada, en Florida. Foto: Ministerio del Interior.
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