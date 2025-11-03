Sobre las ocho de la noche de este domingo, un adolescente de 15 años fue atacado a balazos en San Martín y Burgues, en el barrio Reducto.
Mataron a un adolescente de 15 años en Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
En la escena del hecho, la Policía no encontró ni casquillos ni otros indicios. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios y Fiscalía.
El menor fue trasladado por particulares al Hospital Policial, donde ingresó con un disparo en el costado derecho del pecho, sin orificio de salida de la bala, otro disparo en el brazo y un tercero en el muslo derecho.
Cuando la Policía acudió a la escena del hecho, no encontró casquillos de bala ni otros indicios.
Seguí leyendo
Quedó libre el sospechoso de violar a una adolescente en el Prado; tiene prohibición de acercamiento mientras esperan pericias
Este lunes, a las seis de la mañana el adolescente murió, por lo que el caso lo investiga ahora el Departamento de Homicidios de la Policía junto a la Fiscalía.
Temas de la nota
Lo más visto
SINIESTRO EN MALDONADO
Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS
Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
Policiales
Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
LA CAPUERA
Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
EL TIEMPO
Dejá tu comentario