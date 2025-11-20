Un joven de 18 años grave por un balazo en la cabeza; testigos dijeron que jugaba a la ruleta rusa

Crédito: Envato. Imagen ilustrativa.

Un joven de 18 años fue trasladado en un patrullero desde una casa hacia el hospital de Durazno, con una herida de bala en la cabeza. Cuatro adolescentes que se encontraban con él dijeron a la Policía que el herido quería jugar a la ruleta rusa con un revólver.

Sin embargo, el arma no fue hallada y los menores no quisieron colaborar con los investigadores. Durante el procedimiento le causaron lesiones a una funcionaria policial, por lo que fueron arrestados, señaló la Jefatura de Policía de Durazno.

En tanto, el herido, fue trasladado al hospital de Durazno, donde se encuentra en CTI. Tiene un orificio de bala en la mejilla derecha y otro encima del ojo izquierdo.

Él y los adolescentes estaban en el dormitorio de la vivienda, donde trabajaron efectivos de Policía Científica para recolectar evidencia. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía.

Temas de la nota Joven

Durazno