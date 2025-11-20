RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un joven de 18 años grave por un balazo en la cabeza; testigos dijeron que jugaba a la ruleta rusa

Ocurrió en Durazno. Cuatro adolescentes que se encontraban con él dijeron eso pero no quisieron colaborar e incluso hirieron a una policía, por lo que fueron detenidos.

Crédito: Envato. Imagen ilustrativa.

Un joven de 18 años fue trasladado en un patrullero desde una casa hacia el hospital de Durazno, con una herida de bala en la cabeza. Cuatro adolescentes que se encontraban con él dijeron a la Policía que el herido quería jugar a la ruleta rusa con un revólver.

Sin embargo, el arma no fue hallada y los menores no quisieron colaborar con los investigadores. Durante el procedimiento le causaron lesiones a una funcionaria policial, por lo que fueron arrestados, señaló la Jefatura de Policía de Durazno.

En tanto, el herido, fue trasladado al hospital de Durazno, donde se encuentra en CTI. Tiene un orificio de bala en la mejilla derecha y otro encima del ojo izquierdo.

Él y los adolescentes estaban en el dormitorio de la vivienda, donde trabajaron efectivos de Policía Científica para recolectar evidencia. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía.

