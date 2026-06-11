Un hombre de 54 años fue asesinado a tiros en el barrio Villa Española, sobre la una de la madrugada de este jueves.
Mataron a tiros a un hombre en Villa Española: sistema policial detectó varios disparos en ráfaga
El homicidio ocurrió en la madrugada de este jueves. En la escena, la Policía incautó seis casquillos de pistola 9 milímetros.
El homicidio ocurrió en Antonio Serratosa y José Irureta Goyena. Allí fue hallada caída la víctima, por lo que varias personas llamaron al 911.
Además, según supo Subrayado, el sistema Shotspotter detectó 13 rondas de disparos en ráfaga.
Discutió con un hombre en el tránsito, le mostró un arma y terminó baleado: el otro era policía
La víctima murió en el lugar. En la escena, la Policía Científica incautó seis casquillos de pistola 9 milímetros.
La investigación recayó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, cuyos efectivos también trabajaron en el lugar, en busca de evidencia y de cámaras de seguridad que pudieran aportar elementos para las indagatorias.
El fallecido tenía 20 antecedentes penales y era del barrio.
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