Mataron a tiros a un hombre en Villa Española: sistema policial detectó varios disparos en ráfaga

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Punta de Rieles, donde trabajó la Policía.

Un hombre de 54 años fue asesinado a tiros en el barrio Villa Española, sobre la una de la madrugada de este jueves.

El homicidio ocurrió en Antonio Serratosa y José Irureta Goyena. Allí fue hallada caída la víctima, por lo que varias personas llamaron al 911.

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La víctima murió en el lugar. En la escena, la Policía Científica incautó seis casquillos de pistola 9 milímetros.

La investigación recayó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, cuyos efectivos también trabajaron en el lugar, en busca de evidencia y de cámaras de seguridad que pudieran aportar elementos para las indagatorias.

El fallecido tenía 20 antecedentes penales y era del barrio.