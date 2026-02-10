Mataron a tiros a un hombre de 37 años en el balneario San Luis

Un hombre de 37 años fue asesinado a tiros en la noche de este lunes en el balneario San Luis , en el departamento de Canelones.

El homicidio ocurrió sobre las 21:00 en la calle Democracia, próxima a la Ruta Interbalnearia, luego de que vecinos alertaran a la Policía tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Según las primeras indagatorias policiales, la víctima fue gravemente herida por disparos mientras se encontraba en la calle. De acuerdo a lo manifestado por su pareja, en ese momento estaba realizando reparaciones frente a una vivienda.

El hombre, que tenía cuatro antecedentes penales, fue trasladado por un particular a un centro asistencial de la zona, donde se constató su muerte.

Policía Científica trabajó en la escena e incautó indicios balísticos y otros elementos que están siendo analizados. La investigación está a cargo de la Fiscalía Letrada de Atlántida y del Departamento de Homicidios de Canelones.

Horas más tarde, a las seis de la mañana de este martes, ocurrió un doble homicidio en Las Piedras, Canelones. Dos hombres de 39 y 44 años fueron atacados a tiros en plena calle.