RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en canelones

Mataron a tiros a un hombre de 37 años en el balneario San Luis

Un hombre fue atacado a balazos en la calle Democracia, cerca de la Ruta Interbalnearia, y murió tras ser trasladado a un centro asistencial.

Foto: Subrayado, archivo. Policía en San Luis, Canelones.

Foto: Subrayado, archivo. Policía en San Luis, Canelones.

Un hombre de 37 años fue asesinado a tiros en la noche de este lunes en el balneario San Luis, en el departamento de Canelones.

El homicidio ocurrió sobre las 21:00 en la calle Democracia, próxima a la Ruta Interbalnearia, luego de que vecinos alertaran a la Policía tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Según las primeras indagatorias policiales, la víctima fue gravemente herida por disparos mientras se encontraba en la calle. De acuerdo a lo manifestado por su pareja, en ese momento estaba realizando reparaciones frente a una vivienda.

Foto: Subrayado. Hospital Maciel, Montevideo.
Seguí leyendo

Dos jóvenes baleados y una mujer apuñalada en la última noche en Montevideo, todos graves

El hombre, que tenía cuatro antecedentes penales, fue trasladado por un particular a un centro asistencial de la zona, donde se constató su muerte.

Policía Científica trabajó en la escena e incautó indicios balísticos y otros elementos que están siendo analizados. La investigación está a cargo de la Fiscalía Letrada de Atlántida y del Departamento de Homicidios de Canelones.

Horas más tarde, a las seis de la mañana de este martes, ocurrió un doble homicidio en Las Piedras, Canelones. Dos hombres de 39 y 44 años fueron atacados a tiros en plena calle.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia fuerte reducción de personal
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
RÍO NEGRO

Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo
PANDO

Escribana estafó a cerca de 20 clientes por monto cercano a un millón de dólares y este lunes hay audiencia 
Accidente laboral

Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras

Te puede interesar

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Accidente laboral fatal en Las Piedras.
Accidente laboral

Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Doble homicidio en Las Piedras. video
Canelones

Doble homicidio en Las Piedras: hombres fueron atacados a tiros en plena calle
Foto: Subrayado. Hospital Maciel, Montevideo.
Investigaciones

Dos jóvenes baleados y una mujer apuñalada en la última noche en Montevideo, todos graves

Dejá tu comentario