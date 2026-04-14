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EN TORRE EJECUTIVA

Movilización de deliveries: una joven pidió justicia por el asesinato de su padre en una rapiña en 2025

"Vinimos por Juan pero también para hacer justicia por nuestro padre", dijo Manuela, quien aseguró que no ha podido acceder a contención psicológica.

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Manuela Alonso es hija de Ismael, un delivery que fue asesinado en una rapiña en Villa Española, en octubre de 2025. Le dispararon en el pecho para robarle la moto. Este martes, Manuela fue parte de la movilización frente a Torre Ejecutiva en la que pidieron Justicia y seguridad en las calles.

"Vinimos por Juan pero también para hacer justicia por nuestro padre", dijo Manuela. Este martes la movilización fue convocada por el homicidio de otro delivery, un hombre de 62 años que fue asesinado por un joven de 30 tras una discusión en el tránsito. La joven y su familia fueron por este caso, pero también por el de su padre, que tenía 56 años y era repartidor de una pizzería de La Teja.

"Fueron dos. Uno de 22 años y otro de 17 años. El mayor está en prisión preventiva, y el menor está libre", dijo la joven.

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La joven contó lo difícil que es para ella retomar su vida normal después del homicidio de su padre. "Yo sigo acá por él nada más. No sé cómo seguir. No pude ni siquiera retomar los estudios, no pude nada, y tampoco estoy recibiendo ayuda psicológica de ningún tipo, porque lo público está saturado y lo privado hay que pagarlo y no tengo con qué. Él era el único sustento de la familia", afirmó.

"Matan a las personas como si no importara su vida", reflexionó.

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