Mataron a dos jóvenes en Villa Don Bosco: delincuentes dispararon hacia una casa donde se festejaba un cumpleaños

Una cámara de seguridad registra el momento en que pasa la moto y disparan.

Una cámara de seguridad registra el momento en que pasa la moto y disparan.

La Policía investiga el asesinato de dos jóvenes de 18 y 21 años ocurrido este sábado de noche en el barrio Villa Don Bosco, en el noreste de Montevideo . Ambos fueron atacados a balazos y murieron luego en la policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo.

Los policías fueron alertados sobre dos personas heridas que habían ingresado al centro de salud trasladadas por particulares. Los investigadores fueron al lugar y comenzaron a recabar información sobre lo ocurrido.

Según declararon testigos, en Dionisio Fernández y José Más de Ayala se estaba festejando el cumpleaños de un joven de 20 años en el frente de una casa. Personas que circulaban en una moto pasaron por el lugar y dispararon contra quienes estaban allí, dejando al menos a una persona herida.

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Sin embargo, los investigadores no tienen confirmado que los dos jóvenes asesinados estuvieran en ese cumpleaños. A una cuadra del lugar también se registraron disparos y fueron encontrados cuatro casquillos, por lo que se analiza la posibilidad de que se trate de dos ataques distintos.

Ambos episodios ocurrieron prácticamente al mismo tiempo y, por el momento, la Policía investiga el caso como un doble homicidio.

Según supo Subrayado, las víctimas son un joven de 18 años, que no tenía antecedentes penales, y otro de 21 años, que tenía antecedentes por delitos contra la persona de abril de este año.

El propietario de la vivienda donde se festejaba el cumpleaños declaró que varias personas pasaron en moto y dispararon. También dijo que no conocía a las víctimas.

Los dos jóvenes llegaron con vida a la policlínica de Malinas, pero murieron como consecuencia de las heridas.

Personal del Departamento de Homicidios analiza cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo ocurrieron los ataques e identificar a los responsables.