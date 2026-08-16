RECIBÍ EL NEWSLETTER
tenían 18 y 21 años

Mataron a dos jóvenes en Villa Don Bosco: delincuentes dispararon hacia una casa donde se festejaba un cumpleaños

Ambos ataques a tiros ocurrieron prácticamente al mismo tiempo y, por el momento, la Policía investiga el caso como un doble homicidio.

Una cámara de seguridad registra el momento en que pasa la moto y disparan.

Una cámara de seguridad registra el momento en que pasa la moto y disparan.

Una cámara de seguridad registra el momento en que pasa la moto y disparan.

Los policías fueron alertados sobre dos personas heridas que habían ingresado al centro de salud trasladadas por particulares. Los investigadores fueron al lugar y comenzaron a recabar información sobre lo ocurrido.

Según declararon testigos, en Dionisio Fernández y José Más de Ayala se estaba festejando el cumpleaños de un joven de 20 años en el frente de una casa. Personas que circulaban en una moto pasaron por el lugar y dispararon contra quienes estaban allí, dejando al menos a una persona herida.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.
Seguí leyendo

Un joven de 23 años está grave tras ser baleado en el pecho en Manga

Sin embargo, los investigadores no tienen confirmado que los dos jóvenes asesinados estuvieran en ese cumpleaños. A una cuadra del lugar también se registraron disparos y fueron encontrados cuatro casquillos, por lo que se analiza la posibilidad de que se trate de dos ataques distintos.

Ambos episodios ocurrieron prácticamente al mismo tiempo y, por el momento, la Policía investiga el caso como un doble homicidio.

Según supo Subrayado, las víctimas son un joven de 18 años, que no tenía antecedentes penales, y otro de 21 años, que tenía antecedentes por delitos contra la persona de abril de este año.

El propietario de la vivienda donde se festejaba el cumpleaños declaró que varias personas pasaron en moto y dispararon. También dijo que no conocía a las víctimas.

Los dos jóvenes llegaron con vida a la policlínica de Malinas, pero murieron como consecuencia de las heridas.

Personal del Departamento de Homicidios analiza cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo ocurrieron los ataques e identificar a los responsables.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy.
pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas fuertes y lluvias abundantes
homicidios en montevideo

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados a tiros en Villa Don Bosco
crisis tricolor

Jorge Bava no seguirá siendo el entrenador de Nacional: el club lo comunicará este domingo
ruta cortada

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas graves tras accidente en ruta 19, cerca de Chuy
DURAZNO

Una motociclista de 54 años resultó lesionada tras choque frontal con un conductor que iba alcoholizado

Te puede interesar

Foto: FocoUy, archivo. video
agenda para vacunar

Vacunación contra el meningococo: este lunes se habilitan 15.000 nuevos cupos en Montevideo y Canelones
Una cámara de seguridad registra el momento en que pasa la moto y disparan. video
tenían 18 y 21 años

Mataron a dos jóvenes en Villa Don Bosco: delincuentes dispararon hacia una casa donde se festejaba un cumpleaños
Foto: FocoUy.
lluvias y tormentas

Está vigente un aviso especial de Inumet por lluvias copiosas y tormentas muy fuertes

Dejá tu comentario