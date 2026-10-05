Nubel Cisneros prevé buen tiempo en el comienzo de semana, estable, de frío a fresco en la mañana y cálido de tarde. El miércoles desmejora con probabilidad de lluvias aisladas.
Comienzo de semana con buen tiempo, estable y temperatura en ascenso, el miércoles desmejora
Nubel Cisneros prevé buen tiempo en el comienzo de semana, de frío a fresco y cálido de tarde. El miércoles desmejora con probabilidad de lluvias aisladas. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte con cielo parcialmente nublado.
El martes tendremos una mañana fresca con cielo parcialmente nublado, nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará templado en el sur y este y cálido en el norte y litoral con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
Comienzo de semana con tiempo inestable, lluvias y lloviznas aisladas, dice Nubel Cisneros
El miércoles la mañana estará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas este y sureste. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con abundante nubosidad desmejorando por el norte con lluvias y lloviznas aisladas.
Lunes 5
Zona Norte: máxima 24º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 21º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 10º
Martes 6
Zona Norte: máxima 24º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 10º
Miércoles 7
Zona Norte: máxima 25º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º
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