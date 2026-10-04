Ataque a balazos en Maroñas: dos encapuchados bajaron de una camioneta y dispararon contra un pasaje

Un ataque a balazos ocurrió en la noche de este domingo en Pantaleón Pérez y Senda L, en el barrio Maroñas. Un auto tiene dos impactos de bala y en la escena quedaron 14 casquillos y dos municiones sin detonar.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que una camioneta llegó por Pantaleón Pérez, se bajaron dos encapuchados y vestidos de negro, corrieron media cuadra y dispararon contra el pasaje.

La camioneta era conducido por una tercera persona.

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A los minutos ingresó al Hospital Pasteur una persona con impactos de bala.

Trabaja personal de UNATEM y de Policía Científica.