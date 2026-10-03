Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido

A las 11 de la mañana de este sábado, personal policial concurrió a una vivienda en Verdisol por una persona quemada.

Al llegar al lugar encontraron a una mujer de 51 años con lesiones en el rostro, el pecho y ambas manos y fue trasladada al Hospital Saint Bois.

La mujer no aporta demasiados datos sobre lo que sucedió, solamente expresa que las quemaduras fueron por el uso de combustible.

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Mientras tanto, en la vivienda, el hijo de la mujer de 21 años, que vive con ella, le cuenta a la policía que tuvieron varias peleas los días anteriores, debido a que él utiliza la motocicleta de la mujer.

Agrega que este sábado, mientras se encontraba en la vivienda con combustible en sus manos, se originó una nueva discusión, a raíz de la cual ocurrió el hecho, manifestando que su intención era prender fuego en la casa.

Luego llegó al lugar el padre del joven y dijo que horas antes le había pedido combustible.

La víctima se encuentra en estado grave esperando directivas del Cenaque para ser trasladada al CTI.

Bomberos trabajó en el lugar. El joven fue detenido y el caso es investigado por el departamento de homicidios.