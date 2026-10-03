RECIBÍ EL NEWSLETTER
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido

La mujer de 51 años no aportó información sobre cómo se quemó, pero el hijo de 21 contó que tuvieron varias peleas y que intentó prender fuego la casa.

WhatsApp Image 2026-10-03 at 16.48.36

A las 11 de la mañana de este sábado, personal policial concurrió a una vivienda en Verdisol por una persona quemada.

Al llegar al lugar encontraron a una mujer de 51 años con lesiones en el rostro, el pecho y ambas manos y fue trasladada al Hospital Saint Bois.

La mujer no aporta demasiados datos sobre lo que sucedió, solamente expresa que las quemaduras fueron por el uso de combustible.

encontraron muerto en zona boscosa a un hombre de 50 anos con varios impactos de bala
Seguí leyendo

Encontraron muerto en zona boscosa a un hombre de 50 años con varios impactos de bala

Mientras tanto, en la vivienda, el hijo de la mujer de 21 años, que vive con ella, le cuenta a la policía que tuvieron varias peleas los días anteriores, debido a que él utiliza la motocicleta de la mujer.

Agrega que este sábado, mientras se encontraba en la vivienda con combustible en sus manos, se originó una nueva discusión, a raíz de la cual ocurrió el hecho, manifestando que su intención era prender fuego en la casa.

Luego llegó al lugar el padre del joven y dijo que horas antes le había pedido combustible.

La víctima se encuentra en estado grave esperando directivas del Cenaque para ser trasladada al CTI.

Bomberos trabajó en el lugar. El joven fue detenido y el caso es investigado por el departamento de homicidios.

Temas de la nota

Lo más visto

Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
SALTO

Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
internacionales

Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
"me tomó mucho de sorpresa"

Sanguinetti cuestionó la designación de Marcos Carámbula como embajador en Palestina: "Yo lo veo mal"
patrimonio 2026

Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país
MONTEVIDEO

Imputaron a seis personas por el secuestro de un ómnibus de UCOT y amenazas al conductor por parte de hinchas de Cerro

Te puede interesar

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país
patrimonio 2026

Fin de semana del Patrimonio con más de 500 actividades en 263 localidades del país
Dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en Peñarol y otro en Colón video
policiales

Dos homicidios ocurrieron en la noche del viernes, uno en Peñarol y otro en Colón

Dejá tu comentario