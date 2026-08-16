Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados a tiros en Villa Don Bosco

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados en la noche de este sábado en Villa Don Bosco, barrio ubicado en el noreste de Montevideo.

Según informó la Policía, el ataque a tiros tuvo lugar en Dionisio Fernández esquina camino Mangangá. Los disparos provinieron desde ocupantes de dos motos que se encuentran prófugos.

Los heridos fueron trasladados en vehículos a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde los médicos constataron sus muertes producto de impactos de bala en el abdomen.

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En la escena, que fue relevada por Policía Científica, fueron hallados cuatro casquillos y otros indicios de interés para la investigación.

El caso fue asumido por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía especializada; esta última, pidió el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, rastrillaje en el lugar y otras actuaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.