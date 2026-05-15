Condenaron a 8 años y 5 meses al joven que mató a un hombre en plena calle en la zona de Tres Cruces

La Justicia Penal condenó este viernes al joven de 22 años con dos antecedentes penales por el homicidio de un hombre de 30, ocurrido durante la madrugada del jueves en la esquina de Cufré y Daniel Muñoz, en la zona del barrio Tres Cruces.

El condenado había sido detenido pasado el mediodía del jueves por efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional en un allanamiento a una vivienda, ubicada a unos 30 metros de la escena del crimen, tras analizar las cámaras de videovigilancia de la zona.

Adentro de la casa, la Policía incautó una pistola y dosis de pasta base. El análisis de personal de Científica logró establecer que los dos casquillos 9 milímetros encontrados en la escena del crimen coincidieron con el arma encontrada en la vivienda.

Testigos indicaron que la víctima, que tenía diez antecedentes penales, se encontraba en la calle cuando llegó otro hombre que, sin decirle nada, le disparó y fugó. El baleado fue trasladado al Hospital de Clínicas donde ingresó en paro cardiorrespiratorio con herida de arma de fuego en el abdomen. Minutos después, murió. Las cámaras de la zona registraron una pelea a golpes de puño entre la víctima y el victimario.

El joven de 22 años fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un delito de porte de arma de fuego, receptación y un delito de suministro de sustancias estupefacientes a 8 años y 5 meses de prisión.