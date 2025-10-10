RECIBÍ EL NEWSLETTER
QUINCE DETENIDOS Y UN EMPLAZADO

Doce condenados y tres imputados por graves incidentes tras partido de fútbol por la Liga de Artigas

El encuentro entre Bella Vista y Centenario terminó antes de tiempo por la agresión de un futbolista al árbitro. Las hinchadas se enfrentaron en el Paseo 7 de Setiembre. Quince detenidos y un adolescente emplazado.

La Justicia de Artigas condenó a 12 e imputó a tres de los 15 detenidos por los incidentes del sábado tras el partido entre Bella Vista y Centenario por la Liga de Fútbol local.

El árbitro suspendió el encuentro a los 83 minutos cuando un jugador de Bella Vista lo agredió. Centenario ganaba 4-0. Se abrieron los portones del Estadio Matías González y las hinchadas se enfrentaron en la zona del Paseo 7 de Setiembre.

Tras los incidentes, se inició la investigación de la Jefatura de Policía de Artigas que permitió identificar y detener a los responsables de los disturbios. La Fiscalía solicitó a la Justicia la emisión de 16 órdenes de detención. Quince mayores fueron detenidos y un adolescente quedó emplazado. De los detenidos, ocho tienen antecedentes judiciales.

Un total de 12 hombres, de entre 21 y 49 años, fueron condenados a penas de 3 a 8 meses de libertad a prueba y seis meses de prisión por delitos como riña en competencia deportiva, lesiones personales, lesiones personales agravadas, riña y porte de armas en competencia deportiva. Además, se dispuso la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos por uno a cinco años.

En tanto, fueron imputados tres hombres de 27, 28 y 42 por participación en riña en competencia deportiva. Deberán fijar domicilio, presentarse en la comisaría una vez por semana y tienen prohibido concurrir al Estadio Matías González, así como cumplir con medidas de arresto domiciliario parcial.

