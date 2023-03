Máster en Educación asegura que violencia en liceos es "multifactorial" y existe "como una olla a presión"

Según el experto, en las peleas no participan todos los jóvenes. “Uno no se pelea cuando está en las mejores condiciones, es porque algo nos está molestando internamente y, a veces la pelea es como el mecanismo de sacar ese malestar”, expresó.

Cuando existen adultos que le pueden poner voz a lo que sucede, existen más chances de no llegar a la circulación de los videos o que los participantes sean uno o dos y no un colectivo. También indicó que, muchas veces, los adultos no quieren comprometerse o salir lastimados. “Hay que exigir también a las instituciones educativas que puedan atender esta situación”, dijo.