"Más trabajo, menos violencia y más unidad": el saludo de fin de año de Cosse a los uruguayos

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse , estuvo en el mediodía de este martes en la presentación de un informe sobre accidentes laborales en 2025. Se refirió al tema y luego dejó un mensaje de fin de año .

“Seguramente no los volveré a ver hasta el año que viene, quiero desearles a todos ustedes, trabajadores de la prensa, un muy buen año”, dijo, a los periodistas.

Agregó: “Y a todas y todos los uruguayos un muy buen año, con mas trabajo, menos violencia y más unidad”.

Seguí leyendo El mundo se prepara para despedir el 2025, año de la tregua en Gaza y del regreso de Trump

Cosse ejerce la Presidencia de la República desde el sábado, cuando Yamandú Orsi se tomó vacaciones en el exterior hasta el 3 de enero.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución, las salidas del país del presidente de la República deben contar con la aprobación del Poder Legislativo, tanto en casos de viajes oficiales —como el reciente a la cumbre del Mercosur— como por licencias personales. En ese marco, el mandatario pidió autorización al Parlamento para salir del país.

Durante los siete días de ausencia del presidente, la titularidad del Poder Ejecutivo recae en la vicepresidenta Carolina Cosse. En tanto, la presidencia de la Cámara de Senadores es ejercida por la senadora Blanca Rodríguez.