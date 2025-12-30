RECIBÍ EL NEWSLETTER
Presidenta en ejercicio

"Más trabajo, menos violencia y más unidad": el saludo de fin de año de Cosse a los uruguayos

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, participó este martes de una actividad sobre accidentes laborales en 2025.

Carolina Cosse, presidenta en ejercicio.

carolina-cosse-dedded

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, estuvo en el mediodía de este martes en la presentación de un informe sobre accidentes laborales en 2025. Se refirió al tema y luego dejó un mensaje de fin de año.

“Seguramente no los volveré a ver hasta el año que viene, quiero desearles a todos ustedes, trabajadores de la prensa, un muy buen año”, dijo, a los periodistas.

Agregó: “Y a todas y todos los uruguayos un muy buen año, con mas trabajo, menos violencia y más unidad”.

AFP
Seguí leyendo

El mundo se prepara para despedir el 2025, año de la tregua en Gaza y del regreso de Trump

Cosse ejerce la Presidencia de la República desde el sábado, cuando Yamandú Orsi se tomó vacaciones en el exterior hasta el 3 de enero.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución, las salidas del país del presidente de la República deben contar con la aprobación del Poder Legislativo, tanto en casos de viajes oficiales —como el reciente a la cumbre del Mercosur— como por licencias personales. En ese marco, el mandatario pidió autorización al Parlamento para salir del país.

Durante los siete días de ausencia del presidente, la titularidad del Poder Ejecutivo recae en la vicepresidenta Carolina Cosse. En tanto, la presidencia de la Cámara de Senadores es ejercida por la senadora Blanca Rodríguez.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Quedó filmado

"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Sociedad

Hay paro de la banca oficial este martes en Montevideo; reclaman por salario y vacantes

Te puede interesar

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Sociedad

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás video
DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero

Dejá tu comentario