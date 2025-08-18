Más de la mitad de las mujeres uruguayas sufrieron acoso callejero: cómo impacta el fenómeno en la vida cotidiana

Una encuesta de la Usina de percepción ciudadana arrojó que el 60% de las mujeres uruguayas fue acosada en un espacio público. De estas, el 67% vivió su primera experiencia antes de los 18 años.

La socióloga Micaela Cal define el acoso sexual callejero como "todo acto de connotación sexual dirigido a una mujer, en contra de su voluntad, sin su consentimiento y que genera molestia, intimidación, miedo, inseguridad". Silbidos y comentarios inapropiados son las formas más frecuentes.

Se trata de un fenómeno que se da de manera preponderantemente hacia las mujeres. Aunque la encuesta añade que "el 27% de los hombres fue acosado en público".-

"El acoso sexual callejero está tipificado en la ley 19.580, pero según los datos de la encuesta que nosotros realizamos, la mayoría de las personas, más del 90% de las personas, dicen no realizar la denuncia y otra de las cuestiones que también indagamos era si conocían cómo denunciar, y también allí vimos que la mayoría de las personas señala no saber cómo hacerlo", explicó Cal.

Además, el fenómeno está "naturalizado" y esto se desprende en el dato de la encuesta que señala que la mayoría de las personas que sufrió acoso callejero, no recibió asistencia de un tercero.

Asimismo, el acoso sexual callejero tiene un impacto en la vida cotidiana de las mujeres: "Nosotros vemos que las mujeres desarrollan estrategias cotidianas para evitar las situaciones de acoso, cambian su tránsito cotidiano, deciden o toman decisiones de tomar otro tipo de transporte, que también les implica mayores costos. Es decir que cotidianamente las mujeres estamos tomando decisiones para evitar las situaciones de acoso sexual callejero".