Más cambios en Uruguay para el partido ante Cabo Verde: se mete el en equipo Nicolás de la Cruz

Cambios en Uruguay para el partido del domingo ante Cabo Verde: a las variantes de Sanabria por Viña y Canobbio por Darwin, se suma el ingreso de Nico de la Cruz por Ugarte, informó este viernes en Subrayado Martín Charquero desde Miami.

La salida de Ugarte y el ingreso de De la Cruz es puntual para el partido del domingo y en función de las necesidades de la Selección Uruguay, teniendo en cuenta el rival, destacó Charquero.

De esta forma, el equipo titular de Marcelo Bielsa sería con Muslera en el arco, línea de cuatro con Varela por derecha y Juan Manuel Sanabria en la izquierda, más los centrales Cáceres y Maxi Olivera.

Cambios en Uruguay para el partido del domingo ante Cabo Verde: a las variantes de Sanabria por Viña y Canobbio por Darwin, se suma el ingreso de Nico de la Cruz por Ugarte. Informa @MartinCharquero | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/VY2xzYbIgH

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En el medio va Federico Valverde con Rodrigo Bentancur y De la Cruz, y como extremos Agustín Canobbio por derecha y Maxi Araújo por izquierda. El 9 será Federico Viñas.

El partido ante Cabo Verde se juega el domingo desde la hora 19. Uruguay empató el primer encuentro 1 a 1 con Arabia Saudita. Cierra la fase de grupos el viernes 26 ante España.