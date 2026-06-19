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TRABAJÓ EN CANAL 10

El cine nacional y el audiovisual uruguayo de luto por el fallecimiento de la productora Agustina Chiarino

Tenía 48 años. La productora había impulsado más de 25 películas y también tuvo su paso por Canal 10, donde trabajó durante muchos años.

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Agustina Chiarino fue una de las grandes promotoras del audiovisual uruguayo. Falleció este jueves a los 48 años.

Fundó junto a Hernán Olivera “De bocacha” films e integró las productoras “Control Z” y “Mutante”.

Tuvo un rol preponderante en la proyección de Uruguay como coproductor regional y global.

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Produjo más de 25 películas nacionales, entre otras, “Bosco” de Alicia Cano, “Gigante”, “El 5 de Talleres” y “Las Olas” de Adrián Bíniez, “Hiroshima” y "3" de Pablo Stoll, “Tanta Agua” y “Agarrame Fuerte” de Ana Guevara y Leticia Jorge, “Alelí” de Leticia Jorge y “Mamá está acá” de Adriana Loeff y Claudia Abend.

En 2024, fue invitada a integrar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y fue miembro fundador de la Academia de Cine de Uruguay.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Cinemateca publicó un sentido comunicado. "Cinemateca Uruguaya despide con mucha tristeza a Agustina Chiarino por lo temprano de su partida y con un reconocimiento enorme a su vida y su trabajo. La inteligencia, convicción y energía que agustina puso al servicio de cada película que produjo las convirtió en una realidad brillante", expresa el mensaje.

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