Silva Nadal (apellido de su esposo en Estados Unidos) vive en Miami desde la década de 1990 y tras cumplir su sueño de ser policía, trabaja como Sheriff en la oficina de Miami-Dade.

Desde que supo que la Selección Uruguaya jugaría dos partidos en Miami, pidió para trabajar como custodia en del debut Celeste y lo consiguió.

El lunes 15 se encargó de custodiar a parte de las familias de los jugadores que estaban en la tribuna, bien cerca de la cancha.

Ya entonces estaba emocionada por trabajar en un partido de Uruguay en el Mundial, y más emoción sintió cuando antes de comenzar el partido en todo el estadio se escuchó su canción favorita, Cielo de un solo color, de No te va gustar.

“La cantó todo el estadio”, contó este jueves entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10, y ella no fue la excepción.

También la cantó, emocionada casi hasta las lágrimas, y fue ahí cuando alguien la vio, le llamó la atención y la grabó con su celular. Era de la FIFA.

Lo que vino después fue una consulta formal para saber si el video se podía publicar en redes sociales, y tras la autorización de la Oficina del Sheriff, el video subió a las redes de la FIFA y se hizo viral. “Tuvo más de 9 millones de vistas”, dijo Silvia, sin poder creer toda la repercusión que tuvo.

Embed La sheriff uruguaya que vive en Miami, trabajó en el partido de Uruguay y se hizo viral al cantar "Cielo de un solo color".https://t.co/xUkYV6T5Ao pic.twitter.com/DRoop2y32K — Subrayado (@Subrayado) June 18, 2026

Contó que tiene el celular lleno de mensajes y cientos de llamadas desde Uruguay.

En el video, además, se ve el momento en el que un miembro de la AUF le regala un pin con el logo de la Asociación. Silvia lo besa y se lo prende en la camisa. La foto también se hizo viral.

Silvia nación en Treinta y Tres, es olimareña, pero a los seis meses su familia se mudó a Montevideo. Vivió en Pocitos, luego en Cordón. Estudió enfermería y luego emigró a Estados Unidos.

Allí tuvo varios empleos hasta que decidió entrar en la Policía y convertirse en sheriff. Ya había trabajado en la seguridad durante la Copa América en Estados Unidos, pero estar en un Mundial, con Uruguay en cancha, fue un sueño que la emocionó hasta las lágrimas, aunque siempre mantuvo la compostura y cumplió con su trabajo, de espaldas al partido, sin poder verlo, cuidando a los uruguayos en la tribuna.