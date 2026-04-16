Vendían drogas por plataformas digitales y las entregaban por delivery; hay cuatro detenidos

Foto: Ministerio del Interior.

Desarticularon una red de tráfico de drogas que vendía los estupefacientes por plataformas digitales de mensajería y los entregaba por delivery, en Montevideo. Hay cuatro detenidos.

El operativo, llevado a cabo por la Brigada Departamental Antidrogas, constó de varios allanamientos y permitió incautar 3,6 kilos de droga, dinero, dispositivos electrónicos y un arma de fuego, que tenía la numeración limada.

De los cuatro detenidos, uno tenía antecedentes por estupefacientes.

La investigación continúa.

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