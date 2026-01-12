Más de 60 empresarios integrarán la delegación que acompañará a Yamandú Orsi a China

El canciller Mario Lubetkin confirmó que la delegación que viajará a China junto al presidente Yamandú Orsi estará integrada por más de 60 empresarios de diversos rubros.

"El presidente va a ser acompañado por el número más alto de empresarios, de los presidentes que hayan salido del país, son muchos realmente. Al momento tenemos una confirmación de más de 60, es un número muy muy alto y es una señal muy precisa de cómo combinar lo público con lo privado puede dar beneficio para el país", destacó.

El jerarca dijo a Subrayado que la delegación estará integrada además por ministros y presidentes de organismos estatales.

La visita del mandatario junto a la delegación de empresarios será del 3 al 7 de febrero a Beijing y Shanghai.

La misión oficial del presidente a China estará integrada por cinco cámaras, la de Industria, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la Cámara de Comercio, la Confederación y la Asociación Rural del Uruguay.

El viaje tiene como objetivo central la apertura comercial con el acento puesto en los cambios a la ley de inversiones.

El presidente de las Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, dijo a Subrayado que acompañarán a Orsi en todo el proceso, desde la llegada hasta la salida de China.

"Hay dos actividades, una en Beijing y otra en Shanghái y hay una específica para empresarios", apuntó. Y agregó: "Es muy bueno hacerlo siempre en cualquier gobierno, es bueno hacer este tipo de visitas al principio del período porque genera conversaciones que son importantes para después seguir tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista de los empresarios".

CHINA EXPECTATIVAS

En otro orden de temas, Loureiro dijo que el sector agropecuario será el más beneficiado con el TLC con la Unión Europea, pero se abren otras oportunidades para otras industrias.

"Cualquier apertura comercial habilita a que haya otro conjunto de acciones relevantes desde otro tipo de actividades económicas", expresó.