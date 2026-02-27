Juventud de Las Piedras hace historia y pasa a la tercera ronda de la Copa Libertadores. Foto: AFP

Juventud de Las Piedras hizo historia en Asunción al eliminar en el último minuto al Guaraní (2-1 en el global), una hazaña para un equipo que se presenta por primera vez en la Copa Libertadores , el principal torneo de clubes de América.

En en un estadio Defensores del Chaco con muy poco público, las emociones de toda la serie, que en la ida fue 0-0, solo llegaron en el segundo tiempo de la revancha.

Luego de una falta al borde del área que le costó la expulsión a Sebastián Zaracho, de Guaraní, llegó el grito de gol para Juventud de Las Piedras con un soberbio tiro libre de Federico Barrandeguy (47’).

Con diez hombres, el local no se amilanó y seis minutos después igualó la serie 1-1 con un penal que cobró el portero Gaspar Servio (56’).

Cuando todo hacía presagiar que se definiría la serie en los penales, Juventud no se conformó y encontró la agónica victoria 2-1 con un remate debajo del arco de Ramiro Miguel Peralta (90+5).

El tanto de la clasificación hizo estallar el banco de los dirigidos por el argentino Sebastián "El Gallego" Méndez, que emocionado corrió hacia el córner a abrazar a sus jugadores.

"Esto es el premio al esfuerzo del día a día. Hoy hay muchas cosas para corregir, pero la verdad es que la felicidad que tenemos todos es inexplicable", dijo Barrandeguy al final del partido.

En su debut estelar en la copa, el club de Las Piedras, Canelones, venía de eliminar en la primera ronda a la Universidad Católica de Ecuador.

FUENTE: AFP