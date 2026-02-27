Nubel Cisneros prevé un fin de semana estable, agradable, con mañanas frescas y tardes calurosas y soleadas. Mirá el detalle día a día.
Fin de semana agradable, fresco de mañana y caluroso de tarde; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé un fin de semana estable, agradable, con mañanas frescas y tardes calurosas y soleadas. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de Sol, presentando condiciones frescas en la noche.
El sábado tendremos una mañana fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nuevamente neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo despejado comenzándose a moderar las temperaturas en la noche.
El domingo la mañana se presentará fresca a templada con neblinas matinales aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
Viernes 27
Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 33º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º
Sábado 28
Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º
Domingo 1 de marzo
Zona Norte: máxima 37º y mínima 17º
Zona Sur: máxima 35º y mínima 17º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º
