Fin de semana agradable, fresco de mañana y caluroso de tarde; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana estable, agradable, con mañanas frescas y tardes calurosas y soleadas. Mirá el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de Sol, presentando condiciones frescas en la noche.

El sábado tendremos una mañana fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nuevamente neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo despejado comenzándose a moderar las temperaturas en la noche.

El domingo la mañana se presentará fresca a templada con neblinas matinales aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche. Viernes 27 Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º Zona Sur: máxima 33º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º Sábado 28 Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º Domingo 1 de marzo Zona Norte: máxima 37º y mínima 17º Zona Sur: máxima 35º y mínima 17º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 20º

Temas de la nota fin de semana

Nubel Cisneros