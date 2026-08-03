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investigación por tiroteo

Más de 50 disparos y tres hinchas de Nacional heridos tras el partido del domingo: lo que se sabe del ataque

El ataque a tiros, que ocurrió cuando el operativo policial estaba terminando, dejó más de 50 casquillos de bala esparcidos a una cuadra del Gran Parque Central, el estadio de Nacional.

Chevrolet baleada en La Blanqueada el domingo de noche.

Foto: Subrayado. Chevrolet baleada en La Blanqueada el domingo de noche.

Foto: Subrayado. Chevrolet baleada en La Blanqueada el domingo de noche.

Tras el partido entre Nacional y Progreso que se disputó en el Gran Parque Central en la noche del domingo, tres hinchas fueron atacados a tiros durante una ráfaga de disparos contra su camioneta que estaba estacionada en Monte Caseros y Tristán Azambuya, en La Blanqueada.

Como consecuencia, resultaron heridos una joven de 20 años que recibió un disparo en el brazo derecho, otro joven de 20 que tiene una fractura en la clavícula y un hombre de 30 años que recibió un disparo en el brazo derecho. Los tres fueron asistidos fuera de peligro y este lunes de mañana recibieron el alta médica.

El ataque a tiros, que ocurrió cuando el operativo policial estaba terminando, dejó más de 50 casquillos de bala esparcidos en la calle, a una cuadra del estadio de Nacional.

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Además, en la camioneta de las víctimas se observan decenas de impactos de bala. Otros vehículos estacionados también resultaron con daños e incluso un proyectil impactó en el tercer piso del estadio.

Tras el ataque, los tiradores siguieron la marcha en una camioneta Renault Oroch verde, manejaron hasta Canstatt y Siena —en el barrio Villa Española— y la prendieron fuego por completo.

Foto: Subrayado. Camioneta incendiada en Villa Española.

Foto: Subrayado. Camioneta incendiada en Villa Española.

La Policía Científica trabajó en las escenas recabando evidencia para la investigación que ahora lidera la Zona Operacional II de la Policía para establecer por qué se produjo el ataque a tiros dirigido a los tres hinchas de Nacional y dar con los responsables.

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