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GRAN PARQUE CENTRAL

Con goles de Maxi Gómez, Nacional venció 2-1 a Progreso por la séptima fecha del Torneo Intermedio

El encuentro que se disputó en el Gran Parque Central estuvo arbitrado por Javier Feres y el VAR estuvo a cargo de Antonio García.

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Nacional venció 2-1 a Progreso en el Gran Parque Central por la Serie B del Torneo Intermedio.

Los goles del tricolor fueron convertidos por Maximiliano Gómez a los 41' y a los 88'. Para el Gaucho del Pantanoso anotó Facundo De León a los 77'.

Progreso jugó con 10 desde los 28' tras la expulsión de Agustín Ocampo por una falta contra Agustín Dos Santos.

AFP
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Los dirigidos por Jorge Bava tenían la obligación de sumar unidades para la Tabla Anual; al momento tienen 35 puntos.

En el Intermedio está segundo con 13 puntos, por debajo de Wanderers que es líder con 15.

Los tricolores llevaban dos partidos sin conocer la victoria y a nivel de Copa Sudamericana fueron goleados por Tigre en su casa.

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