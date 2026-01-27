Más de 50 casquillos: Policía investiga balacera en el barrio Marconi; no hay heridos

Una balacera con más de 50 casquillos se registró este martes en las calles Enrique Castro y Tomás Burgueño, en el barrio Marconi.
La balacera se registró este martes de tarde en las calles Enrique Castro y Tomás Burgueño.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que se trata de una esquina donde ya han ocurrido este tipo de episodios, pese al patrullaje de los efectivos.
Los casquillos hallados pertenecen a casquillos de armas de distintos calibres. Hasta el momento no hay personas heridas.
Trabaja personal de Policía Científica.
