Enrique Castro y Tomás Burgueño

Más de 50 casquillos: Policía investiga balacera en el barrio Marconi; no hay heridos

La balacera se registró este martes de tarde en las calles Enrique Castro y Tomás Burgueño.

Una balacera con más de 50 casquillos se registró este martes en las calles Enrique Castro y Tomás Burgueño, en el barrio Marconi.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que se trata de una esquina donde ya han ocurrido este tipo de episodios, pese al patrullaje de los efectivos.

Los casquillos hallados pertenecen a casquillos de armas de distintos calibres. Hasta el momento no hay personas heridas.

Trabaja personal de Policía Científica.

