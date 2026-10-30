Fuerza Aérea y Dinacia establecieron restricciones para operaciones con drones por la visita del papa León XIV

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) establecieron restricciones para las operaciones con drones en algunas zonas de Montevideo, Paysandú, Florida y Juanicó (Canelones) para la visita del papa León XIV del 6 al 8 de noviembre.

"Estas medidas tienen como finalidad garantizar la seguridad del espacio aéreo, de las autoridades y de las personas que participen en las actividades previstas", afirma la FAU en un comunicado.

La FAU fiscalizará la realización de vuelos no autorizados en las zonas restringidas y aplicará las sanciones previstas en la normativa vigente en caso de constatar usos irregulares. Las autoridades aeronáuticas exhortan a respetar las restricciones y consultar los NOTAM (aviso a las misiones aéreas) vigentes antes de realizar cualquier operación.

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En Montevideo, la prohibición abarca el Estadio Centenario, la Plaza Independencia, la Gruta de Lourdes, la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y la Universidad Católica del Uruguay.

En Paysandú, estarán afectados el Parque Londres París, donde se realizará la misa, y la Basílica Nuestra Señora del Rosario.

En Juanicó, la restricción afecta a la Parroquia Santa Teresita, y en Florida, la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los 33 y el Hipódromo Irineo Leguizamo.