HUBO 420.000 EGRESOS

Más de 470.000 personas ingresaron al país desde el 20 de diciembre, según datos de Migración

Las principales nacionalidades fueron: argentinos, uruguayos, brasileños, estadounidenses y paraguayos. El punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue Colonia, con 100.253 personas.

aeropuerto-carrasco-Chau.jpg

La Dirección Nacional de Migración informó que durante el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 ingresaron a Uruguay un total de 473.626 personas.

Las principales nacionalidades fueron: argentinos, uruguayos, brasileños, estadounidenses y paraguayos.

El punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue Colonia, con 100.253 personas, seguido de Paysandú, Fray Bentos, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Salto.

También se registraron menores ingresos por el Puerto de Montevideo, Chuy, Maldonado, Río Branco y Rivera.

En tanto, durante el mismo período se produjeron 420.418 egresos.

Los principales puntos de control en este caso fueron: Colonia, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Paysandú.

