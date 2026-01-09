Más de 470.000 personas ingresaron al país desde el 20 de diciembre, según datos de Migración

La Dirección Nacional de Migración informó que durante el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 ingresaron a Uruguay un total de 473.626 personas.

Las principales nacionalidades fueron: argentinos, uruguayos, brasileños, estadounidenses y paraguayos.

El punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue Colonia, con 100.253 personas, seguido de Paysandú, Fray Bentos, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Salto.

También se registraron menores ingresos por el Puerto de Montevideo, Chuy, Maldonado, Río Branco y Rivera.

En tanto, durante el mismo período se produjeron 420.418 egresos.

Los principales puntos de control en este caso fueron: Colonia, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Paysandú.