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SAN CARLOS

Condenaron a un hombre que abusaba sexualmente de niños "vecinos o conocidos": ofrecía regalos para acercarlos a su casa

El hombre deberá cumplir 9 años de cárcel por reiterados delitos de abuso sexual de menores y retribución.

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Un hombre deberá cumplir 9 años de cárcel tras ser condenado por reiterados delitos de abuso sexual de menores. Ofrecía regalos y paseos a niños más chicos de 13 años para atraerlos a su casa y cometer los abusos.

El caso venía siendo investigado desde antes por una denuncia y en julio de 2025 el hombre había sido imputado por estos delitos.

“La investigación determinó que el imputado, un adulto sin vínculo familiar con las víctimas, en su mayoría menores de 13 años, vecinos o conocidos suyos, se vinculaba con ellas a través de regalos, premios y paseos, con el fin de acercarlas a su domicilio, donde llevaba adelante las conductas abusivas”,

Foto: Subrayado. Ingreso a la ciudad de Rosario en Colonia.
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La casa del ahora condenado fue allanada, y allí la Fiscalía accedió a pruebas en dispositivos electrónicos, así como también por declaraciones anticipadas de las víctimas, de los técnicos que asistieron a las víctimas, entre otras pericias.

La tipificación fue en calidad de autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, reiterados delitos de abuso sexual, reiterados delitos de retribución o promesa a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, y almacenamiento de material pornográfico, todos ellos en reiteración real.

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