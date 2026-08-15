Más de 40 muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

Los equipos de rescate buscan este sábado a posibles supervivientes entre los escombros tras un fuerte terremoto de magnitud 7,7 en el este de Indonesia, que dejó al menos 47 muertos, según las autoridades responsables de la gestión de catástrofes.

Periodistas de la AFP vieron a residentes del norte de la isla de Flores alejarse apresuradamente de la costa, por temor a una crecida destructiva de las aguas. En algunas viviendas, se derrumbaron secciones enteras de las fachadas.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 05:58 locales a poca profundidad, se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) revisó al alza un balance anterior de 40 fallecidos a 47, y el responsable de los servicios de emergencia Fathur Rahman dijo que 50 personas resultaron heridas.

Previamente, el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, había reportado 2.000 personas evacuadas de "la zona por sus propios medios".

El responsable indicó que había personas atrapadas en varios edificios, quienes "serán los primeros objetivos de los equipos de intervención".

Según precisó, la agencia está preparando dos helicópteros y un avión para participar en las tareas de rescate.

Alrededor de 160 viviendas, decenas de centros educativos y sanitarios, y otros edificios públicos resultaron dañados, informó la BNPB.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja señaló que se está preparando ayuda para unas 2.000 personas en refugios temporales.

Tras el sismo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0,5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retiró.

A miles de kilómetros de la isla de Flores, un segundo temblor de magnitud 6,9 se produjo doce horas después cerca de Pematangsiantar, en la isla de Sumatra, en el oeste del archipiélago, sin que se reportaran daños ni víctimas en un primer momento.

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado "Cinturón de fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en toda la región, incluidas unas 170.000 en Indonesia.

La tragedia del 26 de diciembre fue uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia.

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central, a causa de un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami.

Luego, ese mismo año, otro sismo de magnitud 7,5 y el posterior tsunami en Palu, en la isla de Sulawesi, dejaron más de 4.300 personas fallecidas o desaparecidas.

El terremoto de este sábado en Asia se produce pocos días después de otro fuerte sismo, magnitud 7,4, que golpeó el lunes el oeste de Colombia y causó al menos 287 muertos y fuertes destrozos.

FUENTE: AFP