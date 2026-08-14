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469,6 kilos

La cara de Erling Haaland en ladrillos de cocaína: así, hallan casi media tonelada de droga en Ecuador

La droga pesaba 469,6 kilos y estaba escondida en un compartimento acondicionado dentro de un camión. La conductora colombiana fue detenida y enviada a prisión preventiva.

Los ladrillos tenían el rostro y nombre de Erling Haaland impresos.

Foto: Policía de Ecuador.

Foto: Policía de Ecuador.

Foto: Policía de Ecuador.

Foto: Policía de Ecuador.

La Policía de Ecuador incautó 370 ladrillos de cocaína que tenían impresos el nombre y el rostro del delantero noruego Erling Haaland. El cargamento fue encontrado en la madrugada del 11 de agosto en un camión que circulaba por Tulcán, ciudad ubicada en la frontera con Colombia.

Los policías interceptaron el camión y detectaron una estructura modificada que ocultaba la droga.

En total fueron incautados 469,6 kilos de cocaína. Los ladrillos tenían impresa la cara de Haaland, una pelota de fútbol y una imagen de la Copa del Mundo.

Foto: AFP.
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Foto: Policía de Ecuador.

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La droga fue valuada por las autoridades en USD 841 mil en el mercado ecuatoriano y en USD 11.100.000 en el mercado estadounidense.

La conductora del camión, una ciudadana colombiana, fue detenida y enviada a prisión preventiva. La Fiscalía la imputó por tráfico ilícito de sustancias. Mientras, continúa la investigación para determinar la ruta del cargamento e identificar a otras personas involucradas. El camión y un celular también quedaron incautados.

No existe información que vincule a Haaland con la droga. El uso de nombres, rostros o símbolos de figuras conocidas para identificar cargamentos es una práctica utilizada por los narcotraficantes.

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