RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNOS 3.500 DE PROFUNDIDAD

Más de 30 científicos uruguayos explorarán las profundidades del Atlántico y transmitirán en tiempo real

Distintos grupos llevarán diferentes abordajes a la expedición. La científica Claudia Piccini dijo que les interesa observar microbios donde el contexto es de "ambiente extremo".

Imagen de la expedición en Mar del Plata.&nbsp;

Imagen de la expedición en Mar del Plata. 

Más de 30 científicos uruguayos participarán de la expedición submarina en aguas del océano Atlántico, en el límite uruguayo.

La embarcación será a fines de agosto y estarán un mes para explorar hasta unos 3.500 metros de profundidad. Las imágenes serán transmitidas en tiempo real.

Distintos grupos llevarán diferentes abordajes a la expedición. La científica Claudia Piccini dijo que les interesa observar microbios donde el contexto es de "ambiente extremo, donde no hay luz, entonces la energía proviene de sustancias químicas que escapan del sedimento. Esperamos encontrar, conocer las poblaciones microbianas que viven ahí, pero luego hay grupos que van a trabajar con animales, con fauna, con el fondo marino, con geoquímica".

fin de semana muy frio, con temperaturas minimas bajo cero y alguna lluvia aislada
Seguí leyendo

Fin de semana muy frío, con temperaturas mínimas bajo cero y alguna lluvia aislada

Otros grupos, estarán a cargo de buscar contaminantes microplásticos para conocer "hasta dónde llega la huella humana en estos ecosistemas".

"Nuestro proyecto busca relevar diferentes estructuras muy importantes que tenemos de ecosistemas vulnerables en el margen continental, y pretendemos visitar estructuras como los cañones submarinos, que presentan tanto una hidrodinámica particular, pero también una diversidad de especies endémicas que solo habitan en esos ambientes", explicó Leticia Burone, otra de las científicas.

Esta expedición es posible por el Schmidt Ocean, una fundación sin fines de lucro que hizo un llamado abierto a proyectos que compitieron con otras 37 propuestas. El uruguayo, con científicos de la Universidad de la República, fue uno de los seleccionados.

Para su trabajo, trabajarán desde el barco y se conectan con el fondo del océano a través de un dispositivo que se sumerge y que se opera de forma remota. Les permite "avanzar, tomar muestras, almacenar muestras, registrar un montón de otros parámetros ambientales", dijo Piccini.

"Es la primera vez que se va a bajar con una herramienta como el Rov SuBastian, con esa capacidad de transmitir en 4k y generar las imágenes, que el fuerte es esta herramienta con esta tecnología tan avanzada", agregó Burone.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
cuatro detenidos

Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad

Te puede interesar

Carolina Cosse dijo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, y que se abuchean entre ellos video
VICEPRESIDENTA

Carolina Cosse dijo que "el Partido Nacional tiene graves problemas internos", y que "se abuchean entre ellos"
Blancos responden a Cosse: Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde, dijo Javier García video
POLÉMICA COSSE-PARTIDO NACIONAL

Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García
Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil
SEGUNDA INCAUTACIÓN EN LA SEMANA

Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil

Dejá tu comentario