Fue a prisión un hombre por intentar robar cables de contenedores de Aduana

El viernes en la noche, personal de la Prefectura del Puerto de Montevideo, se encontraba realizando recorridas de vigilancia, cuando recibió una comunicación alertando sobre una tentativa de hurto de cableado en contenedores pertenecientes a la Dirección Nacional de Aduanas, ubicados en el acceso norte del recinto portuario.

Al llegar al lugar se les informó que un hombre ingresó a uno de los contenedores, provocó daños en materiales y en el cableado eléctrico, ocasionando la interrupción del suministro de energía en los contenedores conexos.

El sospechoso se dio a la fuga, pero luego fue detenido llevando consigo cables de similares características a los denunciados como hurtados.

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Durante las actuaciones, el individuo reconoció haber ingresado al recinto portuario y sustraído cableado del interior del predio.

La Justicia dispuso la condena de J.A.O.B., de nacionalidad uruguaya, como autor penalmente responsable de un delito de tentativa de hurto, imponiéndole una pena de cinco meses de prisión efectiva.