Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana

En la zona del cerro La Coronilla , de Minas en el departamento de Lavalleja , fueron afectadas al menos 238 hectáreas por un incendio que comenzó el viernes, se reactivó el sábado y continuaba este domingo. Por la tarde estaba contenido, con puntos calientes todavía activos.

"El área afectada está compuesta principalmente por pastizales, hojarasca y material combustible fino", indicó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado.

Son varias dotaciones, sumado a un helicóptero de la Armada Nacional, maquinaria de la Intendencia y Ancap, y personal militar las que trabajan para combatir el fuego.

"Durante el operativo se construyeron aproximadamente 9 kilómetros de líneas de control, mediante trabajos manuales y mecanizados, complementados con la aplicación de fuego técnico, lo que permitió anclar los perímetros y detener la propagación del incendio", señalaron en el último comunicado difundido este domingo. "Actualmente, el incendio se encuentra controlado dentro de los parámetros operativos establecidos. Se mantienen puntos calientes dentro del área ya afectada, los cuales están siendo monitoreados, enfriados y liquidados por los equipos en el lugar, con el fin de evitar reactivaciones", agregaron.

En la madrugada, el incendio había alcanzado un monte nativo en altura.