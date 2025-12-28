RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINAS

Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana

El incendio comenzó el viernes, en la zona del cerro La Coronilla. Varias dotaciones, sumado a personal militar y maquinaria de la Intendencia y Ancap trabajan en el lugar.

incendio-la-coronilla-foto-bomberos

En la zona del cerro La Coronilla, de Minas en el departamento de Lavalleja, fueron afectadas al menos 238 hectáreas por un incendio que comenzó el viernes, se reactivó el sábado y continuaba este domingo. Por la tarde estaba contenido, con puntos calientes todavía activos.

"El área afectada está compuesta principalmente por pastizales, hojarasca y material combustible fino", indicó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado.

Son varias dotaciones, sumado a un helicóptero de la Armada Nacional, maquinaria de la Intendencia y Ancap, y personal militar las que trabajan para combatir el fuego.

un hombre de 66 anos se ahogo y su cuerpo aparecio en playa ramirez
Seguí leyendo

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo apareció en playa Ramírez

"Durante el operativo se construyeron aproximadamente 9 kilómetros de líneas de control, mediante trabajos manuales y mecanizados, complementados con la aplicación de fuego técnico, lo que permitió anclar los perímetros y detener la propagación del incendio", señalaron en el último comunicado difundido este domingo. "Actualmente, el incendio se encuentra controlado dentro de los parámetros operativos establecidos. Se mantienen puntos calientes dentro del área ya afectada, los cuales están siendo monitoreados, enfriados y liquidados por los equipos en el lugar, con el fin de evitar reactivaciones", agregaron.

En la madrugada, el incendio había alcanzado un monte nativo en altura.

incendio-lavalleja-helicoptero-armada-nacional
Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
Policiales

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo apareció en playa Ramírez
RÍO URUGUAY

Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
Policiales

Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Te puede interesar

Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero
Decreto

Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero
Oposición citará al Ministerio de Economía a la comisión permanente por cambios en Fonasa, informó Andújar
PARLAMENTO

Oposición citará al Ministerio de Economía a la comisión permanente por cambios en Fonasa, informó Andújar
Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana
MINAS

Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana

Dejá tu comentario