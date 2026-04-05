La Policía de Salto investiga el caso de un hombre que fue apuñalado en las últimas horas en el barrio La Tablada, próximo a la terminal.
Discusión entre dos hombres terminó con uno apuñalado; se encuentra internado en el hospital de Salto
La Policía busca al agresor que se dio a la fuga tras el incidente. La hermana del herido radicó la denuncia ya que el hombre no quiso hacerlo.
Información a la que accedió Subrayado indica que el enfrentamiento se dio entre dos personas en plena vía pública. Uno de ellos extrajo un cuchillo de entre sus ropas y le dio una puñalada al otro.
El herido, de 40 años, fue trasladado de urgencia al hospital local donde permanece internado.
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Una mujer de 53 años, hermana de la víctima, radicó la denuncia, ya que el hombre no quiso hacerlo para evitar más inconvenientes con el agresor.
La Policía busca al atacante que se dio a la fuga.
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