Inscripciones para el programa de empleo Uruguay Impulsa comienzan esta semana

Desde este lunes se pueden inscribir las personas que aspiran a uno de los 5.500 cupos de empleo del programa Uruguay Impulsa. Contratos a cuatro meses con salario de 20.000 pesos y formación.

Este lunes comienza la inscripción para el programa de empleo Uruguay Impulsa, que lleva adelante el gobierno nacional en conjunto con las Intendencias Departamentales.

La inscripción se realiza durante toda esa semana y el sorteo se hará la semana próxima en oficinas del BPS.

Hay 5.500 cupos para ocupar con tareas que define cada Intendencia, dijo este lunes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim.

El jerarca explicó en Arriba Gente de Canal 10 que los beneficiarios del nuevo plan serán personas sin trabajo, de entre 18 y 65 años de edad.

Los contratos son a cuatro meses con un salario mensual de 20.000 aproximadamente, y un tiempo destinado a la formación, que ofrecerá el Inefop en acuerdo con las necesidades de cada Intendencia.

La información para la inscripción está en la página web de la OPP, y en las Intendencias Departamentales, así como en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Arim dijo que el objetivo es que las personas seleccionadas (por sorteo) comiencen a trabajar el 1 de setiembre. Los cuatro meses de contrato terminan a fines de diciembre.

