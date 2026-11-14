Más de 16 mil vuelos cancelados viernes y sábado en EEUU por fallas de comunicaciones

Más de 16.000 vuelos fueron cancelados el viernes y sábado en Estados Unidos a raíz de una inusual suspensión de los despegues durante varias horas por un fallo en las comunicaciones, informó el sábado la autoridad de aviación civil estadounidense.

"No pudimos reprogramar 12.000 vuelos" el viernes —una cifra que incluye unos 9.000 vuelos comerciales y 3.000 privados—, declaró el responsable de la FAA, Bryan Bedford, en una conferencia de prensa. "Estimamos que entre 4.000 y 5.000 de los 41.000 vuelos previstos para el sábado tendrán que ser cancelados", añadió.

Es la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo el viernes por la noche "tras restablecer la funcionalidad total" en las instalaciones de control de tráfico, según el secretario de Transporte, Sean Duffy.

"Nos tomará tiempo reanudar las operaciones normales (...). Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan", dijo.

El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad.

"Este es un problema de un sistema antiguo", dijo el secretario de Transporte. "Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos" y "usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó", explicó.

Duffy había solicitado formalmente el jueves al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insistió en que no había evidencia de acciones hostiles.

"No hemos visto evidencia de que este fuera un ciberataque o un ataque con IA", dijo en una rueda de prensa.

También descartó cualquier conexión con la caída global que afectó a Microsoft y sus sistemas de mensajería los últimos días en todo el mundo.