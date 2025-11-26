RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANASTA DE FIN DE AÑO

Más de 155.000 jubilados y pensionistas recibirán una partida especial de 3.151 pesos en diciembre

El pago comenzará el martes 2 de diciembre, junto con las pasividades de noviembre y se realizará por los mismos medios en los que habitualmente cobran sus prestaciones, informó el BPS.

El pago comenzará el martes 2 de diciembre, junto con las pasividades de noviembre y se realizará por los mismos medios en los que habitualmente cobran sus prestaciones.

Tienen derecho a esta partida los jubilados que perciben pasividades de hasta 20.458 pesos. Tambien los pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez, así como los beneficiarios de asistencia a la vejez del Mides, siempre que tengan 65 años o más al 31 de octubre y no reciban otros ingresos. En todos los casos, los beneficiarios deben residir en Uruguay.

La cantidad de personas beneficiadas podría ampliarse a casi 10.000 personas más.

Específicamente, se trata de beneficiarios de pensiones por sobrevivencia que deben presentar una declaración jurada para acreditar que el promedio de ingresos del núcleo familiar no supera los 20.458 pesos. Para esto, pueden hacerlo en línea con su usuario personal o presencialmente en las oficinas de BPS.

El total de beneficiarios ascendería a 165.244 personas, con un costo estimado de 520 millones de pesos.

