Más de 1.200 cortes carcelarios, 500 puntas y 150 lanzas incautadas en ex Comcar tras requisa; también celulares

Requisa este viernes en el ex Comcar.

El Ministerio del Interior hizo en la mañana de este viernes una requisa en la cárcel de Santiago Vázquez ( ex Comcar ) en Montevideo: incautó cortes carcelarios, lanzas, puntas, marihuana, celulares, entre otros objetos que están prohibidos en el centro.

El INR reúne en todo el país a 16.019 presos: 5.170 de ellos están en el ex Comcar , según los últimos datos actualizados. Los módulos requisados este viernes albergan a 2.452 internos.

El total de lo incautado fue: 1.260 cortes, 550 puntas, 150 lanzas (palos con puntas), 26 celulares, 1 módem, vestimenta no autorizada, 30 litros de bebida fermentada, 25 gramos de marihuana y $ 750.

"Es importante requisar cortes porque son los que producen lesionados, fallecidos", señaló Mendoza. Dijo que hay problemas de hacinamiento en los módulos 10, 11, 2 y los lados "B" de los módulos 3 y 4. Se aguarda por obras en el INR, que permitan mejorar la situación del hacinamiento.

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, publicó un video del operativo en sus redes sociales. Y escribió: "Importante requisa en la cárcel más grande del país. Hoy se trabajó fuertemente en los módulos 4, 10 y 11 de la Unidad 4 del INR, Santiago Vázquez, donde se incautó cortes carcelarios, celulares, droga y otros elementos no permitidos. Quiero agradecer a las unidades que prestaron hoy sus servicios y el trabajo en conjunto y coordinado desde la Dirección de la Policía Nacional y el INR que permitió obtener estos buenos resultados. No podemos permitir que lo que pasa en las cárceles, repercuta en el afuera. Y luchamos todos los días para que eso no pase".