Más de 100 empresarios registrados para participar de misión del presidente Orsi en China, informó Uruguay XXI

"Las principales cámaras empresariales están todas representadas y van a estar participando de nuestros seminarios y la ronda de negocios", señalan desde Uruguay XXI.

Hasta este lunes había 107 empresarios registrados para participar de la misión del presidente Yamandú Orsi a China. La visita incluye una ronda de negocios con empresarios asiáticos.

"Hay que destacar que 20 de ellos ya están allá. Son empresas que comercializan con Uruguay hace tiempo y se sumaron a esta misión. No nos parece un número menor, es una delegación importante", indicó Martín Mercado, vicedirector ejecutivo de Uruguay XXI.

Los registrados son de distintos sectores, con el alimento como uno de los principales.

Ministros, subsecretarios y jerarcas de organismos estatales: las autoridades que viajan a China con Orsi
Ministros, subsecretarios y jerarcas de organismos estatales: las autoridades que viajan a China con Orsi

"Las principales cámaras empresariales están todas representadas y van a estar participando de nuestros seminarios y la ronda de negocios que estamos organizando tanto en Beijing como en Shangai", dijo.

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, habló de las expectativas respecto a la misión oficial del presidente a China.

