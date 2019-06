En el caso de Martínez y Lacalle Pou la diferencia sobre el segundo precandidato de sus partidos es apreciable y está por encima del margen de error, aunque esto no pronostica la victoria de ambos.

En el caso de Talvi la diferencia sobre Julio María Sanguinetti es menor al margen de error por lo que califica de empate técnico con final incierto, más aún que en las internas de blancos y frenteamplistas.

Embed

“Es maravilloso que en tan solo 10 meses la gente se de cuenta que aquí hay un proyecto nuevo, que vino a mejorar la política para mejorar el país. Un proyecto profundamente transformador, elaborado por 300 técnicos a quienes no le pedimos carné de militancia”, dijo Talvi tras conocer la encuesta de Equipos.

ACUERDOS Y PUENTES

Aunque no se dan por ganadores, Martínez y Lacalle Pou ya piensan en la carrera hacia octubre y para ello comenzaron a proponer acuerdos (el primero) y tender puentes (el segundo) hacia los otros partidos políticos.

“Gane quien gane, en julio hay que juntar a los representantes de cada uno de los ganadores para empezar a discutir sobre salud, educación, trabajo, vivienda, empleo. Para ver sobre qué temas no vamos a hacer carnicería y oposición por oposición”, dijo Martínez en uno de sus últimos actos de campaña.

“La idea es trabajar unidos para solucionar los problemas que requieren menos carnicería y más acuerdo”, apuntó.

Embed

En la misma línea se viene expresando Lacalle Pou: “Vamos construyendo un camino de entendimiento. Nosotros tendemos un puente y caminamos arriba del puente, no es que tendemos un puente y decimos, vengan para acá. No. Si queremos estar primeros tenemos más obligaciones que los demás, y nosotros tenemos que caminar hacia los demás y no esperar que los demás caminen hacia nosotros”.

El líder de la interna blanca ha dicho en las últimas horas que si es electo candidato único del Partido Nacional tendrá en cuenta las propuestas programáticas de los otros partidos de la oposición para conformar su plan de gobierno. Un gobierno, dijo, que será “de colaboración”, “de muchos colores”.