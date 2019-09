Martínez y Lacalle Pou se encontraron en Soriano y cruzaron mensajes de campaña

Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou coincidieron en Cardona, ciudad a la que llegaron para realizar actos de campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre.

“Hace pocos instantes sucedió una cosa que nosotros damos como normal, por suerte, y ojalá que nunca deje de ser normal, pero a muy pocos kilómetros de acá, en otro país, eso no es normal”, dijo Lacalle Pou en su acto, luego del saludo con Martínez.

“Pero eso tiene que estar acompañado por lo que dice el entorno, porque supongamos que cualquiera de estos compañeros que está acá, del equipo del Partido, empieza a descalificar, a agredir y a insultar a Daniel Martínez, esto fue para la foto. Bueno, de la misma manera a nosotros nos preocupa enormemente que ministros del gobierno, que están muy preocupados por dejar el poder, no tienen la misma actitud que el candidato y andan descalificando, agrediendo e insultando”, agregó el candidato del Partido Nacional.

NOTA MARTINEZ ROJAS

Más temprano, antes del encuentro con Lacalle Pou, el candidato del Frente Amplio habló en conferencia de prensa y se refirió a la promesa de campaña de su rival nacionalista cuando dice que no subirá impuestos, bajará tarifas y reducirá el déficit fiscal.

“Estamos diciendo rebajas, no aumentos, y no prometiendo como Papá Noel, que vas a bajar 900 millones de dólares, nadie sabe cómo, los gastos del Estado, y vas a bajar los precios de esto y de esto otro, y además vas a reducir el déficit fiscal, pah yo digo, ¿está brava no? Yo hago cuentas por todos lados, y todo el mundo hace cuentas por todos lados y no lo entiende”, comentó Martínez.

“Para mi es vender buzones decir que de ninguna forma, pase lo que pase” se subirán impuestos, agregó.