Flor de Maroñas: un árbol cayó sobre dos casas y dejó a cuatro personas atrapadas entre los escombros

Flor de Maroñas: un árbol cayó sobe dos casas y dejó a cuatro personas atrapadas entre los escombros. Foto: Subrayado.

Un árbol de gran porte cayó sobre dos casas del barrio Flor de Maroñas , en Montevideo, y dejó a cuatro personas atrapadas bajo los escombros, informó este miércoles de mañana la Dirección Nacional de Bomberos.

Ocurrió en la noche del martes, en dos viviendas de la calle Eusebio Vidal y Rubén Darío.

Los bomberos llegaron al lugar tras el llamado de emergencia y se encontraron con una rama de gran tamaño que había causado destrozos en dos casas.

Según el comunicado de Bomberos, el árbol caído provocó “el colapso parcial de ambas estructuras, dejando a cuatro personas atrapadas en su interior”.

“De inmediato personal de Bomberos inició las tareas de rescate, logrando ubicar víctimas entre los escombros de una de las viviendas y otras personas atrapadas en un segundo piso de la otra finca. Debido a la complejidad de la intervención y a la cantidad de afectados, se solicitó apoyo de unidades de rescate y asistencia médica de emergencia”, detalla el informe de Bomberos.

“Las cuatro personas atrapadas fueron rescatadas con éxito. Como consecuencia del hecho, se registraron cuatro personas lesionadas, dos de las cuales debieron ser trasladadas a centros asistenciales, mientras que las restantes fueron atendidas en el lugar”, agrega el comunicado.

“Finalizadas las tareas de emergencia, las viviendas fueron entregadas bajo acta y con recomendaciones de seguridad. Trabajaron en el lugar dotaciones de Casavalle, con apoyo de Maroñas, Centro Cordón, servicios de emergencia médica y personal policial”, finaliza el informe.