Martínez le responde a Raffo: "No necesito salir a conocer Montevideo para una elección"

Daniel Martínez retomó este jueves la campaña hacia las elecciones de mayo como candidato a la reelección en la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio.



Entrevistado por Subrayado respondió a las críticas de la candidata de la coalición multipartidaria Laura Raffo, cuando esta semana, tras visitar Casavalle y Malvín Norte, se preguntó “¿dónde está Daniel Martínez?”, en referencia a los problemas de residuos, calles y saneamiento que vio en esas zonas de la capital.

“No necesito salir a conocer Montevideo para una elección”, dijo el ex intendente 2015-2019.

Martínez aseguró que comenzó a recorrer “obras que están en camino” y que comenzaron en su gestión.

El ex candidato del FA a la Presidencia de la República aseguró que viene recorriendo los barrios de Montevideo “durante 15 o 20 años”. “La gente me conoce y me saluda”, agregó.

“Que (Raffo) diga lo que quiera, yo respeto, no soy comentarista de otros”, sostuvo Martínez y destacó que las obras que están en marcha en Montevideo son “parte de un plan, que son realidades, no son discursos”.