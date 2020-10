Martina le ganó un juicio al Estado y recibió una intervención cardíaca

Martina Núñez tiene 5 años y vive en Durazno, en marzo le diagnosticaron arritmia, por lo que necesitaba una ablación cardíaca intervención que cuesta entre 1500 y 2000 dólares.

"Si bien el Ministerio de Salud Pública (MSP) lo ha incluido en la canasta básica de prestaciones quedó pendiente de normatizarlo" explicó el abogado del consultorio Juan Ceretta. Debido a que no se normalizó, "no se decidió quién lo va a financiar, nadie lo hace"; por esta razón, aquellas familias que no pueden abonar dicha intervención lo pueden hacer a través de la justicia.

El caso fue presentado por la estudiante Carolina Iturria que participa del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Martina ya fue intervenida y volvió este jueves a Durazno.