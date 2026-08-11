Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío, con cielo nuboso y heladas. El miércoles vuelven las lluvias aisladas desde el litoral, que se extienden hasta el jueves inclusive.
Martes muy frío y con heladas, el miércoles vuelven las lluvias hasta el jueves inclusive
Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío, con cielo nuboso y heladas. El miércoles vuelven las lluvias aisladas desde el litoral, que se extienden hasta el jueves inclusive. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta nuevamente muy fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente frio a fresco y cielo parcialmente nublado, con pronunciado descenso de temperatura en la noche.
El miércoles volvemos a tener un inicio de jornada muy frío con gradual aumento de nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con mejoras parciales.
Sigue el frío, con heladas y bajas sensaciones térmicas; el miércoles llueve
El jueves comienza frío con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con periodos de mejoras parciales.
Martes 11
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º
Miércoles 12
Zona Norte: máxima 14º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 6º
Jueves 13
Zona Norte: máxima 14º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 10º
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