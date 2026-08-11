Martes muy frío y con heladas, el miércoles vuelven las lluvias hasta el jueves inclusive

Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío, con cielo nuboso y heladas. El miércoles vuelven las lluvias aisladas desde el litoral, que se extienden hasta el jueves inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta nuevamente muy fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente frio a fresco y cielo parcialmente nublado, con pronunciado descenso de temperatura en la noche.

El miércoles volvemos a tener un inicio de jornada muy frío con gradual aumento de nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con mejoras parciales.

El jueves comienza frío con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría y húmeda con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con periodos de mejoras parciales. Martes 11 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º Miércoles 12 Zona Norte: máxima 14º y mínima 6º Zona Sur: máxima 12º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 6º Jueves 13 Zona Norte: máxima 14º y mínima 10º Zona Sur: máxima 12º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 10º

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