Mataron de varios disparos a un joven de 20 años en un pasaje del barrio Peñarol

Un joven de 20 años fue asesinado en la pasada medianoche en un pasaje del barrio Peñarol.

La Policía llegó a la escena del crimen porque el sistema Shotspotter detectó 30 disparos en Pasaje vecinal B y Pasaje 2, en el barrio Peñarol.

Al llegar encontraron a un grupo de personas que miraban hacia un pasillo, donde estaba el cuerpo del joven muerto.

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Allí dijeron a los policías que escucharon pasar una moto y luego los disparos, y al salir de su casa vieron lo ocurrido.

Los médicos que fueron convocados al lugar constataron que la víctima tenía seis disparos en el torso y uno en el hombro.

El Departamento de Homicidios asumió la investigación y Policía Científica recabó indicios en el lugar.

Allí se encontraron unos 30 casquillos alrededor del cuerpo del hombre producto de la intensa balacera que ocurrió pasada la medianoche. Hallaron también un revólver y una mochila que tenía cartuchos, cocaína, marihuana y dinero.

De acuerdo a información primaria a la que accedió Subrayado, la víctima no tenía antecedentes penales.