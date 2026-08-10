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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sigue el frío, con heladas y bajas sensaciones térmicas; el miércoles llueve

Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío en el comienzo de la semana, con lluvias previstas para el miércoles. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío en el comienzo de la semana, con lluvias previstas para el miércoles.

De acuerdo a su informe la mañana de este lunes se presenta muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El martes comienza nuevamente muy frío con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente frío a fresco y cielo parcialmente nublado, con pronunciado descenso de temperatura en la noche.

domingo frio a fresco con marcado descenso de temperatura en la noche
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Domingo frío a fresco con marcado descenso de temperatura en la noche

El miércoles volvemos a tener un inicio de jornada muy frío con heladas, luego gradual aumento de nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con mejoras parciales.

Lunes 10

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º

Martes 11

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º

Miércoles 12

Zona Norte: máxima 14º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 6º

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