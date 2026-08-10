Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío en el comienzo de la semana, con lluvias previstas para el miércoles.
Sigue el frío, con heladas y bajas sensaciones térmicas; el miércoles llueve
Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío en el comienzo de la semana, con lluvias previstas para el miércoles. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe la mañana de este lunes se presenta muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo parcialmente nublado previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
El martes comienza nuevamente muy frío con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente frío a fresco y cielo parcialmente nublado, con pronunciado descenso de temperatura en la noche.
Domingo frío a fresco con marcado descenso de temperatura en la noche
El miércoles volvemos a tener un inicio de jornada muy frío con heladas, luego gradual aumento de nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas con mejoras parciales.
Lunes 10
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
Martes 11
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º
Miércoles 12
Zona Norte: máxima 14º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 6º
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